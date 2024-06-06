Верещук: Військовозобов'язані жінки є чудовими кадрами для системи ТЦК, включно з керівними посадами

Посилений набір жінок на роботу в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах.
Таку думку висловила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в соціальній мережі Facebook.
На її переконання, військовозобов'язані жінки є чудовими кадрами для системи ТЦК, включно з керівними посадами.
"У соцмережах прочитала, що в застосунку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок. От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади. Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - вважає Верещук.
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