Генпрокурор: Потерпілими від тортур і нелюдського поводження з боку рф визнано понад 3 800 цивільних українців

Офіс Генерального прокурора зафіксував тисячі випадків катування російськими військовими цивільних та військовополонених українців. Про це в ефірі національного телемарафону заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, наразі Офісом Генпрокурора зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених та понад 2 100 за фактами катування цивільних осіб. Потерпілими від тортур і нелюдського поводження визнано понад 3 800 цивільних і понад 2 200 військовополонених.

Про масовість таких злочинів свідчать і катівні, знайдені на звільнених територіях. Прокурори та слідчі виявили понад 160 катівень та місць несвободи, де окупанти утримували та катували людей. Найбільше таких місць виявлено на Чернігівщині - 44, а також Харківщині - 25 та в Запорізькій області 0 18.

Загалом за жорстоке поводження з цивільними повідомлено про підозру 265 особам. Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб. 73 воєнні злочинця вже отримали вироки за тортури і жорстоке поводження з цивільними. За злочини проти українських військовополонених повідомлено про підозру 12 особам.

Як зазначив Костін, попри масове застосування тортур з боку російських військових, назвати точну кількість постраждалих неможливо, адже люди досі утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території країни-агресора.

Складно встановлювати особи тих, хто вчиняє злочини, тому що це здебільшого відбувається на території країни-агресора. Але ми дуже активно працюємо над встановленням всіх обставин. Особливо над встановленням тих, хто не тільки вчиняє злочини, а й стоїть за цими злом. Тих, хто надає команди таким чином поводитись з нашими цивільними та військовополоненими, - заявив генпрокурор.

Він додав, що Офіс Генерального прокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо цих злочинів.