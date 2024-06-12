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Ясновидець: Війна, розв'язана росією в Україні, невдовзі завершиться

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Війна, розв'язана росією в Україні, невдовзі завершиться. Відомо дату, після якої бойові дії зійдуть нанівець.

Про це він розповів український ясновидець Андрій Дуйко, який свого часу передбачив війну, на каналі в Youtube "Мій світ".

За словами екстрасенса, йдеться про ключовий період, який припаде на січень-лютий 2025 року.

Стверджує, що в цей час відбуватимуться підписання міжнародних угод. І саме тоді війна перейде у фазу, схожу на нульову.

"Україна обов’язково повинна перемогти, бо саме український народ має символ Шиви – тризубець, що означає волю, головний знак езотериків. Українці, це народ, який здатний своєю волею і своїми знаннями змінити свою долю і це буде доведено всьому світу", - повідомив він.

При цьому кінцевої точки як такої у війні з рф може й не бути, проте громадянам України не потрібно хвилюватись, коли почнеться перемир’я.

"Перемир’я не означатиме тотальну Перемогу і багато в чому ті ідеї, які на сьогоднішній день звучать, будуть трохи змінені. Але в цілому на нашу країну чекає, звичайно, ж і світло і свобода для людей, можливості та економічний розвиток", - пояснив він.

Ясновидець зазначає, що в Україні почне відроджуватися життя, знову народжуватимуться діти, що поліпшить демографічну ситуацію. Країна почне відбудовуватися.

"Бо це країна в самому центрі Європи - в тому місці, де зародилася Київська Русь, де об'єднані племена починали еволюціонувати і досить активно та яскраво показували свою незалежність поряд зі спільним співіснуванням. Саме тому Україна та українці відрізняються від інших націй, в нас є така особливість - ми народ, який обожнює своїх рідних, один із тих народів, який обожнює своїх дітей і шанує батьків", - наголосив Андрій Дуйко.

війна, Дуйко, ясновидець
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