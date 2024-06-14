Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Reuters: Напередодні швейцарської зустрічі Китай лобіює свій "мирний план"

152

Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів.

Про це повідомило агентство Reuters після спілкування з 10 неназваними дипломатами, пише "Європейська правда".

За словами дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, зазначили дипломати.

Пояснюючи, чому він не буде присутній на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися від участі, повідомили агентству пекінські дипломати.

Але один з дипломатів, поінформований про роз'яснювальну роботу, сказав, що Пекін говорив країнам, що розвиваються, нібито Саміт миру продовжить війну. За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Міністр закордонних справ росії сергєй лавров припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію. Лідер рф владімір путін висловив підтримку китайському плану, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що за ним стоїть.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що 45 країн підтримали китайську пропозицію, і більше двох десятків або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила минулого тижня: "Китай щиро сподівається, що мирна конференція (у Швейцарії) не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння. Не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир".

Китай, Саміт миру
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 14 июня 2024
Четверг, 13 июня 2024
Среда, 12 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023