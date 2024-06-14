Reuters: Напередодні швейцарської зустрічі Китай лобіює свій "мирний план"

Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів.

Про це повідомило агентство Reuters після спілкування з 10 неназваними дипломатами, пише "Європейська правда".

За словами дипломатів, з наближенням Саміту миру Китай активізував свою інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на китайській платформі WeChat.

Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються, в їхніх посольствах у Пекіні, зазначили дипломати.

Пояснюючи, чому він не буде присутній на Саміті миру, Китай намагається залучити країни, що розвиваються, до "мирного плану" з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця.

У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися від участі, повідомили агентству пекінські дипломати.

Але один з дипломатів, поінформований про роз'яснювальну роботу, сказав, що Пекін говорив країнам, що розвиваються, нібито Саміт миру продовжить війну. За словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на Саміт миру.

Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

Міністр закордонних справ росії сергєй лавров припустив, що Китай міг би організувати таку конференцію. Лідер рф владімір путін висловив підтримку китайському плану, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що за ним стоїть.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що 45 країн підтримали китайську пропозицію, і більше двох десятків або приєдналися до неї, або "серйозно розглядають" її.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила минулого тижня: "Китай щиро сподівається, що мирна конференція (у Швейцарії) не перетвориться на платформу для створення блокового протистояння. Не бути присутнім на ній не означає не підтримувати мир".