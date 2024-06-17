Федоров: російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців Мелітополя

російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців Мелітополя. Вони влаштовували рейди та фільтрації, щоб виявити "безхазяйне майно", відібрати його і розпоряджатися на власний розсуд - заселяти військових чи завезених працівників або надалі продати. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
"Виявили", що 35 % житлового фонду Мелітополя люди здають в оренду в обхід окупаційної адміністрації. Тепер вишукують "незаконну" здачу в оренду житла, щоб контролювати кожну копійку, яку можуть отримати мешканці ТОТ", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окупанти змушують людей реєструвати земельні ділянки, щоб надалі вільно розпоряджатися і землею, адже більшість законних власників не зможе довести своє право на майно.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023