Федоров: російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців Мелітополя

російські окупанти посилюють майновий тиск на мешканців Мелітополя. Вони влаштовували рейди та фільтрації, щоб виявити "безхазяйне майно", відібрати його і розпоряджатися на власний розсуд - заселяти військових чи завезених працівників або надалі продати. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

"Виявили", що 35 % житлового фонду Мелітополя люди здають в оренду в обхід окупаційної адміністрації. Тепер вишукують "незаконну" здачу в оренду житла, щоб контролювати кожну копійку, яку можуть отримати мешканці ТОТ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти змушують людей реєструвати земельні ділянки, щоб надалі вільно розпоряджатися і землею, адже більшість законних власників не зможе довести своє право на майно.