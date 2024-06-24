ЦПД: рф дуже не хоче, аби на другому Саміті миру кількість країн була такою ж, як на першому

російська федерація дуже не хоче, аби на другому саміті кількість країн була такою ж, як на першому.

Пропагандистські ресурси ворога продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України, маючи на меті зірвати другий Саміт миру, заявив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"росіяни зараз масово намагаються зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на Глобальний Південь - Близький Схід, Азія, Африка", - сказав він.

На Близькому сході та в Азії рф через свої ресурси просуває китайський "мирний" план, який полягає в тому, щоб негайно сісти за стіл переговорів. Без виведення російських військ з окупованих територій.

"Зараз росія через свої ресурси, зокрема в КНР, де навіть виступають певні спікери на телебаченні, просуває цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність президента України. Що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі", - зауважив керівник ЦПД.

Участь у поширенні подібної інформації бере і російська служба зовнішньої розвідки. Вона працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру.

"Завдання рф - не допустити, щоб кількість країн була такою ж, як на першому Саміті, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні. Їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів", - пояснив Коваленко.