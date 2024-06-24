Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

ЦПД: рф дуже не хоче, аби на другому Саміті миру кількість країн була такою ж, як на першому

152

російська федерація дуже не хоче, аби на другому саміті кількість країн була такою ж, як на першому.

Пропагандистські ресурси ворога продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України, маючи на меті зірвати другий Саміт миру, заявив в ефірі одного з українських телеканалів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"росіяни зараз масово намагаються зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на Глобальний Південь - Близький Схід, Азія, Африка", - сказав він.

На Близькому сході та в Азії рф через свої ресурси просуває китайський "мирний" план, який полягає в тому, щоб негайно сісти за стіл переговорів. Без виведення російських військ з окупованих територій.

"Зараз росія через свої ресурси, зокрема в КНР, де навіть виступають певні спікери на телебаченні, просуває цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність президента України. Що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі", - зауважив керівник ЦПД.

Участь у поширенні подібної інформації бере і російська служба зовнішньої розвідки. Вона працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру.

"Завдання рф - не допустити, щоб кількість країн була такою ж, як на першому Саміті, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні. Їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів", - пояснив Коваленко.

Коваленко, Саміт миру
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 24 июня 2024
Воскресенье, 23 июня 2024
Суббота, 22 июня 2024
Пятница, 21 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023