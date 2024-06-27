ЦНС: росіяни засекретили дані про свої втрати на війні

Міністерство оборони держави-агресора росії засекретило дані про отримувачів пенсії по втраті годувальників, а також про кількість військових з інвалідністю, щоб приховати зростання своїх втрат. Про це повідомив Центр національного спротиву.

російських окупантів після мінімального лікування намагаються відразу повертати на передову, а міноборони рф взагалі засекретило дані про своїх покалічених військових.

"Зникли дані і про тих, хто отримує пенсію по втраті годувальника (з неї можна було б дізнатися про зростання кількості загиблих). Зрештою звикла практика для російського окупанта. З людьми той не рахувався ніколи", - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву закликав українців у тимчасовій окупації уникати ризику бути мобілізованим до російської армії.