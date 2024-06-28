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Тариф на світло з 1 липня не зміниться

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Щомісяця українці стикаються з певними оновленнями. Чи зміняться тарифи на електроенергію з 1 липня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи на електроенергію, які зросли з 1 червня, діятимуть до 2025 року. Тобто з 1 липня змін не передбачено.

Наразі українці платять до 4,32 грн за кВт-годину.

Таким чином, згідно тарифів на електроенергію в Україні з 1 липня, суми у платіжках зростуть так:

  • якщо спожито 250 кіловат-годину — 1 080 гривень;
  • якщо спожито 500 кіловат-годину — 2 160 гривень;
  • якщо спожито 1 000 кіловат-годину — 4 320 гривень.

Однак вночі є можливість зекономити, якщо встановити двозонний лічильник. У цьому випадку тариф на світло з 23:00 до 07:00 дорівнюватиме 2,16 грн за кВт-годину.

Таким чином, тариф на світло з 1 липня не зміняться.

світло, електроенергія
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