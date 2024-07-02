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Єрмак: Україна має намір розширити гуманітарну програму "Зерно з України"

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Україна має намір розширити гуманітарну програму Grain From Ukraine ("Зерно з України") з постачання українського продовольства на держави Центральної та Східної Африки, Карибського басейну та інші регіони, водночас уже обговорюються можливі поставки, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як він нагадав, з моменту започаткування цієї ініціативи восени 2022 року Україна вже направила трохи більше ніж 220 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, включно з пшеницею, пшеничним борошном, колотим горіхом, що допомогло забезпечити продовольчу безпеку для 8 млн людей.

Крім того, за його словами, вже в першій половині 2024 року українське продовольство надходило до Судану, Нігерії, Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Конго. Наразі частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів.

"Україна планує розширити програму в інші регіони світу. Уже обговорюються можливі поставки до Гаїті, Чаду, Камеруну, Танзанії, Джибуті та інших країн", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що українські дипломати активно просувають зернову програму на глобальному рівні через публічну та цифрову дипломатію, а також проєкт Together We Rise у Найробі (Кенія).

Єрмак
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