Reuters: Віцепрезидентка США є найкращою альтернативою Байдену, якщо він відмовиться від передвиборчої боротьби

Віцепрезидентка Камала Харріс є найкращою альтернативою для заміни президента США Джо Байдена у разі, якщо він відмовиться від передвиборчої боротьби.
Про це інформує агенція Reuters, посилаючись одразу на сім високопоставлених джерел у кампанії Байдена, Білому домі та Демократичному нацкомітеті.
Як стверджують співрозмовники, пропозиції деяких демократів замінити Байдена на інших кандидатів, а не Харріс, є видачею бажаного за дійсне і будуть практично неможливими.
За словами джерел, у разі висування кандидатом від партії віцепрезидентки - вона отримає кошти, які було зібрано на кампанію чинного очільника Білого дому, а також успадкує інфраструктуру кампанії.
Окрім того, вона є найбільш впізнаваною з-поміж усіх альтернативних претендентів та має найвищий рейтинг серед демократів, які б могли розглядатися як кандидати.
Як свідчить опитування Reuters/Ipsos, опубліковане 2 липня, Харріс відстає від майбутнього кандидата від "Республіканської партії" Дональда Трампа лише на один відсотковий пункт - 42% і 43%, що є різницею в межах похибки опитування в 3,5 відсоткових пунктів.
Четверо джерел зауважують, що Харріс пройшла перевірку на національному рівні, однак деякі впливові демократи мало вірять в її силу здолати Трампа.
"Віце-президент Харріс з нетерпінням чекає другого терміну разом із президентом Джо Байденом", – зазначається у повідомленні її офісу.
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