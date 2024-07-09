ЦНС: На ТОТ проблема із виплатою зарплат бюджетникам

На тимчасово окупованих територіях України проблема із виплатою зарплат бюджетникам. Перелік тих, кому не платять гроші окупанти, поповнився ще й педагогами. Тут заборгованість по виплатах інколи сягає кількох місяців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зважаючи на критичний брак вчителів на ТОТ, можна зробити висновки, що і з бюджетом для виплат освітянам у ворога критичний. Адже тільки обіцянками високих зарплат місцеві колаборанти в змозі наймати працівників для освітньої сфери тимчасово окупованої України. Здебільшого завозять вчителів з рф, зокрема з Осетії, Башкортостану, Челябінської, Курської, Свердловської та Іванівської областей", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Окрім педагогів, проблема із виплатами у працівників екстреної служби.