Посол: Україна бере участь у розробці новітнього турецького винищувача п'ятого покоління KAAN

Компанії України беруть участь у розробці новітнього турецького винищувача п'ятого покоління KAAN.
Про це розповів український посол в Туреччині Василь Боднар на брифінгу Українсько-турецькі відносини: співпраця, допомога, поточні та подальші ініціативи в Ukraine Media Center.
"І також частина українських підприємств і розробників беруть участь у розробці його агрегатів. На сьогодні ми ще не розкриваємо деталей з точки зору безпеки", - розповів дипломат.
За його словами, це перспективна співпраця й після постановки на озброєння у ЗС Туреччини цей винищувач може зацікавити ВПС України.
"Можливо, це також стане предметом співпраці з тим, щоб виробляти на території України нові безпілотники, які, ми сподіваємося, буде виробляти новий завод компанії Baykar Makina", - заявив дипломат.
Посол України в Туреччині наголосив на тому, що сьогодні дві великі турецькі компанії: Baykar Makina, відома у нас виробництвом “байрактарів”, та державна компанії TUSAŞ (TAI), закуповують українські двигуни реактивні та турбореактивні для використання на безпілотних апаратах.
“Крім того, є окремий проєкт з постачання вертолітних двигунів. Основними партнерами тут виступають українські компанії Мотор Січ та Івченко Прогрес", - сказав Боднар.
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