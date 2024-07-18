ЦНС: росіяни почали складати списки шахт на ТОТ, які збираються "приватизувати"

росіяни продовжують займатися мародерством на захоплених українських територіях. Цього разу російські загарбники почали складати списки шахт, які збираються "приватизувати".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У спротиву зазначають, що для росіян це значить передачу шахт дотичним структурам. Надалі обладнання, яке на них знаходиться, окупанти вирізають на метал.
Також повідомляється, що окупанти не приховують своїх намірів "переорієнтувати економіку" регіону, тобто закрити ще більше шахт. ЦНС додає, що часто майно переходить у власність "кадирівців".
"Всі права власності видані російськими маріонетками не мають юридичної сили", — наголосили у ЦНС.
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