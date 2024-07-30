Вірменія може залучити до будівництва нового енергоблоку Францію, замість росії, - ЗМІ

Вірменія розглядає можливість залучення Франції до будівництва нового енергоблоку Вірменської атомної електростанції (ВАЕС), замість росії. Про це повідомило вірменське видання Business Media.
Питання зокрема обговорювалося під час візиту на станцію посла Франції у Вірменії Олів'є Декотіньї та представників французької компанії Framatome, яка є одним із найбільших у світі виробників обладнання для АЕС
Керівництво ВАЕС висловило готовність співпрацювати з французькою стороною та вивчити пропозиції щодо реакторних технологій.
У червні 2023 року у Вірменії створили міжвідомчу робочу групу з будівництва нового атомного енергоблока. Водночас строк експлуатації діючих двох блоків ВАЕС продовжили до 2036 року та розпочали роботи з технічної модернізації.
Основним підрядником, що займається питаннями обслуговування ВАЕС, є Росатом. Ядерне паливо на станцію також постачається з рф. У листопаді 2022 року Вірменія підписала з росатомом меморандум про будівництво нового енергоблоку ВАЕС.
Вірменська АЕС - єдина в регіоні атомна електростанція, яка є одним з основних джерел електроенергії в країні. Станція складається з двох енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-440. Встановлена теплова потужність одного блоку становить 1375 МВт, а електрична потужність - 440 МВт.
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