Марченко: Ми готові до компромісу у питанні підвищення податків

Міністерство фінансів готове до компромісу з Верховною Радою у питанні підвищення податків.

Про це сказав міністр Сергій Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Бажаний для країни варіант - це зібрати 120 мільярдів гривень за рахунок збільшення податків ще цього року. Це можливо, але потрібна системна парламентська робота. Поки ж у нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення", - заявив міністр.

"Чи ми готові до компромісу? Ми завжди готові шукати компромісні рішення, щоб отримати 226 голосів. Але це питання стосується не тільки 2024 року, воно визначає наші можливості на 2025-й рік", - сказав Марченко.

Міністр фінансів розраховує, що рішення буде ухвалене дуже швидко, бо гроші нагально потрібні для сектора безпеки та оборони.

"Не будемо загадувати наперед. Чесно скажу - ситуація критична. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати. Але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною - домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусії у нас немає", - сказав Марченко.

Міністр пояснив, що раніше уряд не міг внести законопроєкт, бо він обмежений рамками програми з Міжнародним валютним фондом.

"30 червня відбувалось засідання виконавчої ради МВФ. Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, то засідання б по Україні не було. І Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі 2,2 млрд доларів. Це не є секретом. Кроки уряду абсолютно прагматичні", - сказав міністр.

"Можливо, у 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", - заявив Марченко.