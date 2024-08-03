ЦНС: загарбники вигадали новий спосіб, як паспортизувати населення на ТОТ

російські загарбники вигадали новий спосіб, як паспортизувати населення на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, в регіоні запровадили виїзну флюорографії по селах, яка є обов'язковою. Проте для отримання "послуги" потрібно мати російській страховий поліс та паспорт рф. Таким чином, ворог фактично використовує медичні послуги "для нав'язування своєї макулатури".
Так, лікарі з росії, які проводять об'їзд, фіксують списки тих, хто отримав послугу та хто не прийшов.
"Не важко припустити що з часом для тих, хто не зробив флюорографію будуть застосовані додаткові обмеження", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважили, що всі, хто має відношення до примусової паспортизації - чинять злочин проти українського народу і понесуть покарання відповідно до чинного законодавства.
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