Єрмак: Санкції проти рф потрібно лише посилювати доти, доки вона продовжує агресію

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що санкції проти рф потрібно лише посилювати доти, доки росія продовжує збройну агресію. Ціль санкцій - посилення санкцій до повної зупинки ВПК рф, неможливості заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим - і війни.
Про це Єрмак написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
«Спільною метою всіх росіян має бути звільнення рф від божевільного диктатора путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями. Санкції потрібно лише посилювати доти, доки росія продовжує збройну агресію. Бо вся суть режиму путіна - це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території», - заявив Єрмак.
Він зазначив, що санкції - це те, що стримує військову машину режиму і не дає йому розвиватися в бажанні вбивати людей, дітей.
"Посилення санкцій до повної зупинки ВПК рф, неможливості заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим - і війни. Ось це ціль. Бо злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян", - додав Єрмак.
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