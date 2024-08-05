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ЦНС: окупанти намагаються "закрити питання" з українським майном на захоплених територіях

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окупаційна влада намагається "закрити питання" з українським майном на захоплених територіях півдня. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Мелітополі Запорізької області, терористи планують до 16 серпня вирішити питання з майном українців, які виїхали з цих регіонів. У рамках цієї кампанії, представники окупаційної адміністрації разом із військовими проводять рейди, щоб знайти і перевірити помешкання, за якими немає підтверджуючих документів на право власності.

На квартирах загарбники розміщують оголошення, в яких зазначають, що житло має ознаки "безхазяйності". Власникам пропонується надати документи на житло до вказаного терміну, інакше майно буде конфісковане.

Згідно з оцінками, таке конфісковане житло може бути передано російським переселенцям, що свідчить про намір окупаційної адміністрації змінити демографічний склад території в межах політики колонізації. Ці дії підкреслюють продовження агресивної практики зміни етнічного складу в окупованих регіонах.

ЦНС, житло, ТОТ
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