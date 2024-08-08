Історик: Україна зможе розраховувати на перемогу у війні з росією, якщо здобуде перевагу у небі

Україна зможе розраховувати на перемогу у війні з росією, коли унеможливить атаки росіян з неба.

Таку думку в інтерв'ю для "Радіо Свобода" висловив американський історик і амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер.

Він вказав, що таким чином ключовою зброєю цієї війни мають стати безпілотники і літаки, в чому Україна повинна мати перевагу. Також він назвав одними з пріоритетних цілей російські аеродроми і Керченський міст.

"Війну, в якій ми перебуваємо виграють безпілотники і захист від безпілотників, а також літаки. Вона буде виграна шляхом знищення російських аеродромів, шляхом знищення Керченського мосту, вона буде виграна шляхом унеможливлення для росії робити щось у небі", - зазначив він.

За словами професора, українській владі варто сконцентруватися на стратегічному плануванні операцій, щоб мінімізувати пряме зіткнення армій. При цьому він зазначив, що росіяни не припиняють втрачати величезну кількість солдат в марних штурмах.

"Для української влади було б розумно планувати війну, яка не дасть можливості для росії її продовжувати, а не намагатися силою витіснити кожного російського солдата з української території. А росіяни ж наразі втрачають все більше людей, здобуваючи все менше територій", - розповів Тімоті Снайдер.