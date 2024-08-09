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Єрмак: Запрошення на другий Саміт миру представника росії не слід трактувати як початок перемовин

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що запрошення на другий Саміт миру представника росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з рф.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Єрмак зазначив, що у наступному, другому Саміті миру справді можлива участь представника росії, якому Україна та інші учасники саміту передадуть узгоджений спільний план з реалізації кожного з 10 пунктів "формули миру".

"Але це не означає початку перемовин з росією. Ні, не про це йдеться! Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план", – пояснив він.

Єрмака запитали, чи може бути правитель росії владімір путін тим представником рф, з яким готова зустрітися Україна.

"Я думаю, що дуже рано про це говорити, хто може", – відповів керівник ОП.

Після уточнень, чи означає це, що категоричного заперечення можливості контакту з путіним вже немає, Андрій Єрмак сказав, що цю відповідь має дати не він, а рішення РНБО.

Єрмак, Саміт миру
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