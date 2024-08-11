Харріс випереджає Трампа на чотири відсоткові пункти у трьох ключових штатах, - опитування

Кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах. Саме від них часто залежить переможець виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання.

Пані Харріс випереджає пана Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, від 50 до 46 відсотків серед вірогідних виборців у кожному штаті. Опитування проводилися з 5 по 9 серпня.

Опитування, одні з перших високоякісних опитувань у цих штатах після того, як президент Байден оголосив, що більше не балотуватиметься на переобрання, відбулися після майже року опитувань, які показали або рівну конкуренцію, або невелику перевагу Трампа над Байденом.