Харріс випереджає Трампа на чотири відсоткові пункти у трьох ключових штатах, - опитування

Кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах. Саме від них часто залежить переможець виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання.
Пані Харріс випереджає пана Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, від 50 до 46 відсотків серед вірогідних виборців у кожному штаті. Опитування проводилися з 5 по 9 серпня.
Опитування, одні з перших високоякісних опитувань у цих штатах після того, як президент Байден оголосив, що більше не балотуватиметься на переобрання, відбулися після майже року опитувань, які показали або рівну конкуренцію, або невелику перевагу Трампа над Байденом.
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