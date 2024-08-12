МВС: В Україні видають оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту

З 1 серпня в Україні видають оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту. Вони матимуть додаткові елементи захисту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
"На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів", - розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Крім того, ще одним елементом захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються, є QR-код, що розміщений у правому нижньому куті.
"Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру - серія, номер документа та дані про транспортний засіб", - зазначив він.
За словами Рудика, всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і можна продовжувати ними користуватися.
Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.
Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram. Відповіді на найпоширеніші питання та корисна інформація на сайті Головного сервісного центру МВС.
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