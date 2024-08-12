У Енергоатомі назвали ймовірну причину пожежі на Запорізькій АЕС

Ймовірною причиною пожежі на Запорізькій АЕС може бути недбалість російських окупантів або свідомий підпал, проте порушень меж та умов безпечної експлуатації немає, заявили в АО "НАЕК "Енергоатом".

"Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищення контрольних рівнів щодо викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Імовірна причина – недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками", - сказано у заяві.

Зазначається, що за наявною інформацією, близько 20.00 11 серпня на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на об'єкті технічного водопостачання. Внаслідок цього сталося займання градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

У відомстві зазначили, що градирня номер один знаходиться приблизно за кілометр від енергоблоків станції.

"Відомо, що рашисти використовують приміщення та споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки та військової амуніції. У машзалах станції вони розмістили військові машини. Градирні також використовуються як приміщення для складування та приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС", - йдеться у заяві.

В "Енергоатомі" також повідомляють, що "деградація систем та елементів АЕС з кожним днем посилює загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку того, що сталося аж до радіаційної аварії".

Водночас, повідомляється, що радіаційний стан на станції знаходиться в межах діючих норм, загрози радіаційного забруднення для населення поки немає.

Разом з тим, у компанії заявляють, що використання росіянами Запорізької АЕС як військову базу наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному об'єкті.

"Лише звільнення ЗАЕС та передача його єдиному легітимному оператору - Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію", - резюмували в АО.