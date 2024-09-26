Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту

Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту, окрім того, росія зруйнувала всі українські теплові електростанції та більшу частину гідроенергетичних потужностей, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека", - завив Зеленський під час виступу на ГА ООН у Нью-Йорку в середу.
Український лідер подякував членам Генеральної Асамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції про безпеку ядерних об'єктів в Україні.
За словами Зеленського, оскільки росія "не може перемогти опір нашого народу на полі бою, путін шукає інші способи зломити український дух". Він наголосив, що один із його методів - удари по енергетичній інфраструктурі, і "це навмисні атаки росії на наші електростанції і всю енергосистему".
"На сьогодні росія знищила всі наші теплові електростанції і більшу частину наших гідроенергетичних потужностей. Так путін готується до зими, сподіваючись змучити мільйони, мільйони українців, прості сім'ї, жінок, дітей, прості міста, прості села. путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусивши Україну страждати і здатися", - заявив Зеленський.
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