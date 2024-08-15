Мінрозвитку громад: Запровадження системи слотування для автобусів на пунктах пропуску є ефективним

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відзначило ефективність запровадження системи слотування для автобусів у межах системи "єЧерга" на пунктах пропуску.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Наразі ця опція доступна на 16 пунктах пропуску, зокрема на всьому українсько-румунському кордоні, 10 пунктах із Молдовою та найбільшому пункті пропуску з Польщею – "Ягодин – Дорогуськ".
"Слотування у системі "єЧерга" для перетину кордону вже доступне на 16 пунктах пропуску. Це можливість бронювати час перетину кордону як для регулярних, так і нерегулярних автобусних перевізників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки можливості бронювати час перетину кордону, 70% автобусів тепер заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі, що значно покращує процес перетину кордону для пасажирів.
Заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що раніше пасажири могли очікувати у черзі до семи годин, а зараз середній час очікування на українському боці кордону складає близько 80 хвилин.
Згідно з повідомленням, Міністерство продовжує працювати над підвищенням пропускної спроможності кордону та поширенням функціоналу слотування на інші пункти пропуску. На 12 пунктах пропуску система "єЧерга" поки що працює за принципом "живої черги", але ведеться підготовка до запровадження там можливості слотування.
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