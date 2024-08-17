Єрмак і Умеров обговорили із представниками громадських організацій посилення спроможностей України в боротьбі з рф

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров провели зустріч із представниками громадських організацій, на якій обговорювали питання посилення спроможностей України в боротьбі з російською агресією.
"Разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим обговорили з керівниками громадських організацій співпрацю та шляхи до успіху в боротьбі проти російської агресії. Класна була розмова. Відповідали на запитання, ділилися планами, обмінювалися ідеями. Чудова енергетика. Будемо й надалі підтримувати діалог із представниками експертного середовища та спільно працювати як усередині країни, так і з іноземними партнерами", - повідомляє Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.
Як повідомлялося, це друга подібна зустріч за минулі дні, раніше повідомлялося про зустріч, на якій були присутні співробітники апарату Офісу президента, а також директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, керівниця НАКО Олена Трегуб, керівниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, директорка Центру глобалістики Михайло Гончар, керівниця проєкту, директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023