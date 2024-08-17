Єрмак і Умеров обговорили із представниками громадських організацій посилення спроможностей України в боротьбі з рф

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умеров провели зустріч із представниками громадських організацій, на якій обговорювали питання посилення спроможностей України в боротьбі з російською агресією.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим обговорили з керівниками громадських організацій співпрацю та шляхи до успіху в боротьбі проти російської агресії. Класна була розмова. Відповідали на запитання, ділилися планами, обмінювалися ідеями. Чудова енергетика. Будемо й надалі підтримувати діалог із представниками експертного середовища та спільно працювати як усередині країни, так і з іноземними партнерами", - повідомляє Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, це друга подібна зустріч за минулі дні, раніше повідомлялося про зустріч, на якій були присутні співробітники апарату Офісу президента, а також директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, керівниця НАКО Олена Трегуб, керівниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, директорка Центру глобалістики Михайло Гончар, керівниця проєкту, директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.