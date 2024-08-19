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ЦПД РНБО: рф проводить інформаційну кампанію щодо Курщини з метою дискредитувати України

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російська федерація проводить інформаційну кампанію, орієнтовану як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію щодо теми Курщини. Основна мета – дискредитація України.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, передає УНН.

"росія проводить інформаційну кампанію, орієнтовану як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію щодо теми Курщини. Основна мета – дискредитація України та зменшення кількості повідомлень про успіхи Збройних Сил України в міжнародних медіа", - написав Коваленко.

За його словами, ключові елементи цієї кампанії:

Роздування загроз для ядерних об'єктів, зокрема, Курської та Запорізької АЕС, та спроби залучити МАГАТЕ для тиску на Київ. Насправді ж, єдині, хто може готувати ядерні провокації - це росіяни.

Поширення фейкових повідомлень про "добровільну" здачу в полон українських військових, що має на меті деморалізувати суспільство та армію.

Акцентування уваги на можливих наслідках наступу ЗСУ для переговорів щодо припинення вогню, з метою створення хибного враження про безперспективність військових дій України.

"Тему щодо переговорів намагаються масово поширювати в Азії та на Близькому Сході через свої мережі і медіа. Ці інформаційні маніпуляції є частиною ширшої стратегії дезінформації, яка націлена на підрив міжнародної підтримки України", - заявив Коваленко.

РНБО, Коваленко, ЦПД
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