Гроссі підтвердив, що планує відвідати Курську АЕС наступного тижня

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що планує відвідати Курську атомну електростанцію наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
Як зазначили у МАГАТЕ, сьогодні росіяни повідомили, що на території Курської АЕС нібито були виявлені останки безпілотника.
У росії заявили, що фрагменти дрона буцімто були розташовані приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива.
У зв'язку з цим Гроссі вирішив особисто оцінити ситуацію на станції під час візиту наступного тижня.
Під час свого візиту глава МАГАТЕ оцінить ситуацію на місці та обговорить умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки Курської атомної електростанції.
"Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на АЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації", - сказав Гроссі.
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