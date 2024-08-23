Верещук: росія, як держава, не зверталася про відкриття гуманітарного коридору на Курщині

російська федерація не запитувала МК Червоного Хреста про відкриття гуманітарного коридору для жителів Курської області, яким необхідна евакуація.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
«Наш Генштаб, який створив на Курщині військову комендатуру, у присутності Міжнародного комітету Червоного Хреста доповів, що росія, як держава, не зверталася про відкриття гуманітарного коридору», – зазначила вона.
Політик пояснила, що, відповідно до норм міжнародного права, українська сторона зобов’язана оголосити про можливість відкриття коридору для цивільного населення.
Однак саме рф, яка, за ідеєю, має бути стурбована долею своїх громадян, зобов’язана через Червоний Хрест, який має відповідний мандат, запросити такий коридор.
«Однак росія просто покинула цих людей і не займається ними», – наголосила Верещук.
Водночас українська армія проводить усі необхідні заходи щодо забезпечення місцевого населення всім необхідним для життя.
росіяни Курської області, за її словами, навіть дзвонять на гарячу лінію України, звертаючись по допомогу з провізією чи пошуку родичів, звідти їх перенаправляють у військову комендатуру.
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