Єрмак: Сьогодні недостатньо тієї допомоги, яку ми отримуємо, тому альтернативи власному виробництву в нас немає

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що альтернативи власному виробництву у нас немає, потрібна об'єднана робота, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми розуміємо, що сьогодні недостатньо тієї допомоги, яку ми отримуємо. Тому альтернативи власному виробництву в нас немає. Я вважаю, що в певних галузях у нас дуже великий прогрес. Але потрібна об'єднана робота, яка дасть нам бажаний результат», - сказав Єрмак на зустрічі з представниками громадських організацій, бізнесу та органів влади.

Він наголосив, що держава, громадськість і бізнес мають налагодити діалог щодо посилення українського оборонного виробництва. Він також розповів про домовленості з країнами-партнерами щодо військової підтримки України.

Очільник ОП закликав представників бізнесу звертатися до Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при главі держави з пропозиціями та проєктами у сфері оборонного виробництва.

Тим часом учасники зустрічі обговорили шляхи взаємодії між громадськістю та органами влади щодо контрактів на виробництво оборонної продукції, формування тактико-технічних характеристик, термінів виконання державних замовлень з урахуванням актуальних завдань, які стоять перед Силами оборони України.