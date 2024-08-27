У Мінцифри розповіли, як українцям не втратити зв’язок та інтернет під час знеструмлень

Міністерство цифрової трансформації України нагадало, як громадянам не втратити зв’язок та інтернет під час знеструмлень.
Відповідні поради відомство оприлюднило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Один із кроків – завантажити мапу «пунктів незламності» в застосунку «Дія». Завдяки цьому вийде завжди знаходити найближчі місця, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним. Мапа доступна на головному екрані застосунку.
Також можна під'єднатися до інтернет-провайдерів, що використовують технологію xPON. Це дозволить мати інтернет до 72 години під час блекаутів. Перевірити, чи пропонує той чи інший провайдер відповідну послугу, можна на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.
За наявності xPON необхідно буде придбати повербанк та підключити його до роутера й абонентського термінала ONU.
Третій варіант – скористатися національним роумінгом. Для цього необхідно спочатку вимкнути автовибір мережі. Інструкція для Android: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор. Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.
Далі необхідно знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
Якщо підключитися не вдалося, слід спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Завершальний крок –перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
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