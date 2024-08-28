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Експерт розповів, коли очікується покращення ситуації зі світлом

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В Україні жорсткі обмеження електропостачання можуть продовжитись до вихідних. Після цього очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

У Києві та Дніпропетровській області сьогодні в рамках графіків відключають по три та чотири черги. Фактично це означає, що без електропостачання одночасно 50–70% мешканців. Схожа ситуація спостерігається у Чернігівській, Миколаївській, Черкаській та інших областях, де за добу світла може не бути близько 12-15 годин.

Як зазначив Омельченко, точно сказати, як відключатимуть світло завтра, поки що неможливо. Все залежить від серйозності пошкоджень енергооб'єктів внаслідок обстрілів та швидкості відновлювальних робіт.

"Не виключено, що і завтра у Києві та великих містах можна чекати жорстких відключень. Швидше за все, вони залишатимуться до вихідних. Думаю, на вихідних знизиться тривалість відключень. І вже з наступного тижня, тобто з початку вересня, скоротяться відчутно порівняно в порівнянні з тим, що було вчора і сьогодні", - додав експерт.

Він уточнив, що згідно з найбільш ймовірним сценарієм, у перший тиждень вересня енергосистема помітно стабілізується. Це можливо, якщо не буде повторних атак.

світло, Омельченко
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