В Україні може з’явитися фонд, який би гарантував стабільну дохідність нових проєктів відновлюваної енергетики

В Україні напрацьовується ідея створення спеціального фонду, який би гарантував стабільну дохідність нових проєктів відновлюваної енергетики для інвесторів, що дозволить стимулювати будівництво зелених електростанцій.
Про це заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Зараз у нас йде обговорення з асоціаціями, так само були ініціативи й думки від ЄБРР, щоб створити Фонд, який зможе прогарантувати те, що коли хтось продає електроенергію і ціна знижується нижче якогось рівня, то тоді цей фонд буде доплачувати", - сказав Герус.
За його словами, для інвесторів створення такого фонду дозволить чіткіше розуміти бізнес-модель проєктів ВДЕ та мати більші шанси отримати позикове фінансування на реалізацію цих проєктів.
"Той, хто планує збудувати нову генерацію, зможе подати модель в банк і ці моделі можуть показати, що ціна на електроенергію (яку продаватиме нова електростанція – ред.) може бути як завгодно високою, але вона буде не нижчою певної фіксованої ціни за МВт-год. Адже є договір з фондом, який гарантує доплату до мінімальної ціни, якщо ринкова ціна знизиться", - пояснив нардеп.
Він зазначив, що існуючий механізм підтримки галузі ВДЕ через ДП "Гарантований покупець" є недостатньо ефективним, оскільки має накопичення багатомільярдних боргів перед інвесторами.
"Зараз пріоритет, щоб він (Гарантований покупець – ред.) закрив ті борги, які є зараз", - сказав Герус.
Також він додав, що наразі держава веде діалог з ЄБРР щодо того, щоб банк знайшов фінансування на створення такого фонду.
"Спробуємо знайти способи, щоб цей механізм запрацював. Про терміни говорити поки зарано", - уточнив депутат.
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