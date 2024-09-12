ЦНС: окупанти на ТОТ вимагають від жителів «віддавати гроші за порожнечу»

У жителів кіровського району тимчасово окупованого Донецька, які нещодавно перекривали дорогу через проблеми з водою, вдома досі сухо у кранах. Натомість квитанції на оплату приходять. Також у багатьох "згоріла" переплата і з’явився борг за комунальні послуги заднім числом від 7 серпня.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, люди люті через те, що їм потрібно віддавати гроші за порожнечу. Розібратися з комунальним підприємством "Вода Донбасу” неможливо - жоден з трьох робочих номерів не відповідає, районний водоканал теж не бере трубку.

"Щоправда, варто відзначити, що місцеві колаборанти навіть взялися виправляти цю ситуацію. Тепер є райони у Донецьку, де із кранів в квартирах місцевих справді тече. Щоправда, не вода, якою можна користуватися бодай у господарських потребах, а справжнісіньке болото", - додають в ЦНС.

Зазначається, що причиною цієї гуманітарної кризи стали дії окупантів, зокрема підрив ними дамби Каховської ГЕС, а з цим зникнення води в системах водопостачання.