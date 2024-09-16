ЦНС: окупанти демонтують системи живлення шахт на ТОТ

На тимчасово окупованій території Луганській області російські загарбники демонтують системи живлення шахт.

Окупанти вже фактично знищили вугледобувну галузь на загарбаних територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупаційна влада Луганської та Донецької областей майже щодня "розповідає казки про розвиток шахт та інвестиційний ажіотаж" щодо вугледобувної промисловості регіону.

Але на практиці все виходить інакше, оскільки інвестори лише прискорюють процес занепаду галузі.

"І якщо вирізання обладнання ще можна тимчасово приховати за ширмою буцімто очікуваної реконструкції, то демонтаж систем живлення, трансформаторів та відключення високовольтних ліній, що постачають електрику на шахти, говорить про зворотне", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі процеси відбуваються у населених пунктах Луганської області, зокрема, Новодружевську, Привіллі та Гірському.

"Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на тимчасово окупованих територіях України", - додали у ЦНС.

Там також зазначили, що зараз більшість шахт закрита і пограбована. Спостерігається дефіцит шахтарів, а ті, хто залишився, не отримують заробітну плату місяцями.