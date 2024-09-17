ЦТС: У 2024 році "найуспішніша" в Україні камера автофіксації "заробила" майже 19 млн грн

З 1 січня по 31 серпня 2024 року "найуспішніша" в Україні камера автофіксації "заробила" понад 18 млн грн на штрафах за перевищення швидкості.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС) з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві розповіли, яка камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі найуспішніша в Україні.

"Найрезультативніша - на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штрафах за перевищення швидкості", - йдеться в повідомленні МВС.

Друге місце посіла камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі M-30, Ксаверівка, на ділянці колії з Вінниці до Хмельницького. Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 412 980 грн.

Третє місце у камери на трасі М-09 Тернопіль - Рава-Руська, км 66 +283. Вона зафіксувала 67 222 правопорушення, за якими виписано адміністративні ухвали на суму 14 581 560 грн.

Патрульна поліція попередила водіїв про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху. Їх встановили на аварійно-небезпечних ділянках і місцях з найбільшою кількістю ДТП.

Місця розташування приладів TruCAM визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни: