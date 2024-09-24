Укргазвидобування збільшило видобуток газу на одній зі свердловин у понад 5 разів

АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" на одній зі свердловин збільшило добовий дебіт видобутку газу у понад 5 разів після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП).
Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".
Зазначається, що наразі свердловина дає понад 100 тис. куб. м газу на добу.
"До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, зібравши геологічну та технічну інформацію, розрахувавши потенціал свердловини, фахівці компанії ухвалили рішення щодо проведення капітального ремонту свердловини", - підкреслюють в компанії.
Там додають, що операція з гідравлічного розриву пласта була проведена в стислі терміни – за 18 днів.
"Для ефективного вилучення запасів газу ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах "Укргазвидобування". Тепер у нас на одну високодебітну свердловину стало більше", – зазначив т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.
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