Укргазвидобування збільшило видобуток газу на одній зі свердловин у понад 5 разів

АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" на одній зі свердловин збільшило добовий дебіт видобутку газу у понад 5 разів після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП).

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Зазначається, що наразі свердловина дає понад 100 тис. куб. м газу на добу.

"До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, зібравши геологічну та технічну інформацію, розрахувавши потенціал свердловини, фахівці компанії ухвалили рішення щодо проведення капітального ремонту свердловини", - підкреслюють в компанії.

Там додають, що операція з гідравлічного розриву пласта була проведена в стислі терміни – за 18 днів.

"Для ефективного вилучення запасів газу ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах "Укргазвидобування". Тепер у нас на одну високодебітну свердловину стало більше", – зазначив т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.