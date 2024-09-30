Єрмак: Українцям покажуть План перемоги після його презентації президенту США та партнерам

План перемоги буде презентований українцям після його презентації президенту США та партнерам.
Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, та додав, що деякі його деталі є закритими, передає кореспондент УНН.
"Це План Президента й безумовно, як він пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що деякі деталі Плану перемоги є закритими.
"Але, можу сказати, що безумовно є частини, які дуже чутливі і є закритими. Не, тому що є секрети...Все, що стає публічним, про це чують не тільки в нас в країні, про це чує і ворог й тому деякі деталі цього Плану є закритими", - пояснив Єрмак.
Під час свого крайнього візиту до Америки Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.
Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час цієї зустрічі президенти детальніше говоритимуть про План перемоги.
Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв повідомляв, що вважає, що на засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги".
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