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У МВС розповіли, що буде, якщо при продажу вказати занижену вартість автомобіля

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Якщо особа у договорі купівлі-продажу, оформленому у тій чи іншій торгівельній організації, вкаже занижену вартість автомобіля, то працівник сервісного центру Міністерства внутрішніх справ відмовить у наданні послуги, а матеріали направлять правоохоронцям.

Про це поінформував начальник Головного сервісного центру МВС України Микола Рудик, передає Укрінформ.

«У випадку, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торгівельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин», – сказав начальник Головного сервісного центру МВС.

Він зазначив, що нещодавно уряд зобов’язав українців під час продажу авто надавати довідку про його вартість і пояснив, що цей документ зобов’язує торгівельні організації вказувати у договорі купівлі-продажу реальну вартість авто, а не занижену.

«Потреба вдосконалити чинні правила виникла через недоотримання коштів до бюджету. Недобросовісні продавці, зокрема автомайданчики, вказували значно занижену вартість авто, далеку від реальних цифр. Прийнята постанова дозволить збільшити надходження до державного бюджету у сотні разів, що становитиме мільярди гривень», – поінформував Рудик.

Окремо у МВС нагадали, що станом на серпень 2024 року в Україні функціонувало близько 3500 суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, і уточнили, що з них близько 1200 суб’єктів - це торгівельні організації, які здійснюють комісійний продаж.

За даними міністерства, загалом в Україні з грудня 2022 року було заблоковано понад 1000 суб’єктів господарювання, які порушили Правила торгівлі.

МВС
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