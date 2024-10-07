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ЦНС: В росії пропонують ввести податок на бездітність

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В росії вирішили піти шляхом кривавого маршала Жукова і змушуватимуть народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує кремль.

Мова про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей, зазначили у ЦНС.

Зауважується, що з таким законопроектом виступив депутат держдуми гурульов. Посадовець пропонує закумульовані кошти витрачати в майбутньому на “патріотичне” виховання дітей-сиріт. Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для рф.

У ЦНС також нагадали, що росіяни продовжують мілітаризовувати молодь на тимчасово окупованих територіях України, відкриваючи "військово-історичні" класи. Один із таких класів був відкритий у Луганському ліцеї-інтернаті.

Водночас у Нацспротиві зауважили, що злочини рф можна припинити тільки шляхом повної деокупації українських земель від ворога.

Інформацію про розташування російських військ, їх техніки, особового складу, переміщення просять надсилати сюди.
https://t.me/official_sprotyv_bot

податок, ЦНС
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