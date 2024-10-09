Радниця глави ОП розповіла, коли відбудеться другий Саміт миру

Дата другого Глобального саміту миру буде відома після завершення тематичних конференцій. Вони відбудуться до кінця жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Україн Дарії Зарівни.
Зазначимо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що за словами Зарівни, другий саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться. Радниця глави ОП роз'яснила цю інформацію.
"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - повідомила Зарівна.
За її словами питання дати проведення другого Саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.
Нагадаємо, в Офісі президента зазначили, що другий Саміт миру відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української формули миру. Зустріч може відбутися до кінця 2024 року.
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