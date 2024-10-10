Зеленський: Інвестиції в український ОПК стануть гарантією безпеки для країн-інвесторів

Інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стануть гарантією безпеки для арсеналів країн-інвесторів, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Лідери країн і люди України все більше бачать наскільки технологічно розвиненою стала війна, звідси потреба в новому озброєнні та в нових інвестиціях. Це нам потрібно зараз. А після завершення війни це гарантуватиме силу ваших арсеналів. Мається на увазі продуктивність дронів, засобів електронної протидії. Ці та інші можливості дадуть змогу вашому регіону жити в мирі", - сказав Зеленський під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) в середу.
Він також наголосив на потенціалі південно-східної Європи у виробництві боєприпасів і закликав інвестувати в цей напрям ОПК.
"У вашому регіоні є в цьому потенціал. Закликаємо інвестувати відповідні компанії у виробництво компонентів боєприпасів", - сказав глава Української держави.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023