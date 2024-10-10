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Зеленський: Інвестиції в український ОПК стануть гарантією безпеки для країн-інвесторів

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Інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стануть гарантією безпеки для арсеналів країн-інвесторів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Лідери країн і люди України все більше бачать наскільки технологічно розвиненою стала війна, звідси потреба в новому озброєнні та в нових інвестиціях. Це нам потрібно зараз. А після завершення війни це гарантуватиме силу ваших арсеналів. Мається на увазі продуктивність дронів, засобів електронної протидії. Ці та інші можливості дадуть змогу вашому регіону жити в мирі", - сказав Зеленський під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) в середу.

Він також наголосив на потенціалі південно-східної Європи у виробництві боєприпасів і закликав інвестувати в цей напрям ОПК.

"У вашому регіоні є в цьому потенціал. Закликаємо інвестувати відповідні компанії у виробництво компонентів боєприпасів", - сказав глава Української держави.

ОПК, Зеленський
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