Умєров: Під час зустрічі з Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів

Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА. Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював в рамках роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським", - повідомив Умєров.
Він зауважив, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади.
"Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти й інші партнери. Під час зустрічі з президентом Макроном (французький лідер Еммануель Макрон, - ред.) запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", - пояснив міністр.
Міністр також повідомив, що зброї для українських захисників стане більше, адже Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою.
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