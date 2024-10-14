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Умєров: Під час зустрічі з Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів

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Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА. Це буде кроком в обміні досвідом у сфері дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Повернувся до України з конкретними результатами після зустрічей із колегами - міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Працював в рамках роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським", - повідомив Умєров.

Він зауважив, що у Франції особисто ознайомився з підготовкою української бригади.

"Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти й інші партнери. Під час зустрічі з президентом Макроном (французький лідер Еммануель Макрон, - ред.) запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА", - пояснив міністр.

Міністр також повідомив, що зброї для українських захисників стане більше, адже Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою.

дрони, Франція, Умєров
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