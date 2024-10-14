Військовий: Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія

Залучення північнокорейських військових на фронт в Україну цілком можливе.
Окремі спеціалісти з КНДР вже давно проводять спільну роботу з росією, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
"Маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів і тд. Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - зазначив він.
Крім того, Жорін запевнив, що на відміну від партнерів України, союзникам рф нічого не заважає допомогати всім, чим вони можуть. І санкціями Північну Корею точно не налякати.
"Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія", - зазначив заступник командира.
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