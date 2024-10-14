Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Військовий: Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія

132

Залучення північнокорейських військових на фронт в Україну цілком можливе.

Окремі спеціалісти з КНДР вже давно проводять спільну роботу з росією, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів і тд. Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - зазначив він.

Крім того, Жорін запевнив, що на відміну від партнерів України, союзникам рф нічого не заважає допомогати всім, чим вони можуть. І санкціями Північну Корею точно не налякати.

"Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія", - зазначив заступник командира.

КНДР, Жорін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 октября 2024
Воскресенье, 13 октября 2024
Суббота, 12 октября 2024
Пятница, 11 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023