Військовий: Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія

Залучення північнокорейських військових на фронт в Україну цілком можливе.

Окремі спеціалісти з КНДР вже давно проводять спільну роботу з росією, повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів і тд. Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - зазначив він.

Крім того, Жорін запевнив, що на відміну від партнерів України, союзникам рф нічого не заважає допомогати всім, чим вони можуть. І санкціями Північну Корею точно не налякати.

"Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія", - зазначив заступник командира.