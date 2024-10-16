Лекорню: Україна не отримає 3 млрд євро від Франції у 2024 році

Франція не зможе надати Україні допомогу на 3 млрд євро у 2024 році, як було обіцяно раніше. Причиною є дефіцит бюджету.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"На початку 2024 року було політичне рішення, що ця допомога може досягти 3 мільярдів євро. Насправді вона становитиме понад 2 млрд євро, але не 3 млрд євро", - розповів Лекорню.
Рішення про виділення до 3 млрд євро на допомогу Україні у 2024 році було закріплено у двосторонній безпековій угоді між Києвом та Парижем, яку президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали ще у лютому.
Але, як пише Politico, Франція була змушена скоротити витрати на допомогу Україні, оскільки дефіцит бюджету за 2024 рік може становити близько 6% ВВП країни.
Міністр оборони Франції зазначив, що додаткових витрат на допомогу Україні до кінця року просити у парламенту не будуть. Близько 300 млн євро військової допомоги буде забезпечено за рахунок заморожених російських активів - за ці кошти придбають 155-мм артилерійські снаряди, САУ Caesar та пальне.
При цьому від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження інфляції, їх спрямують на модернізацію ракет SCALP та Aster для України.
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