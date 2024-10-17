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Стефанчук: Верховна Рада підтримала план перемоги України

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Верховна Рада підтримала «план перемоги України», представлений президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, його цитує Укрінформ.

За його словами, після презентації ініціативи Зеленський зустрівся з керівництвом Верховної Ради та депутатами, і протягом двох годин велися дискусії «щодо реалізації цього плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися».

Стефанчук підкреслив, що за підсумками зустрічі ініціативу «одноголосно підтримали» усі керівники фракцій та груп.

Він додав, що Верховна Рада вже включилася у реалізацію «плану перемоги» і працює над відповідними нормативними документами.

Стефанчук
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