Стефанчук: Верховна Рада підтримала план перемоги України

Верховна Рада підтримала «план перемоги України», представлений президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, його цитує Укрінформ.

За його словами, після презентації ініціативи Зеленський зустрівся з керівництвом Верховної Ради та депутатами, і протягом двох годин велися дискусії «щодо реалізації цього плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися».

Стефанчук підкреслив, що за підсумками зустрічі ініціативу «одноголосно підтримали» усі керівники фракцій та груп.

Він додав, що Верховна Рада вже включилася у реалізацію «плану перемоги» і працює над відповідними нормативними документами.