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ЦНС: З 1 січня 2025 року жителі ТОТ позбудуться доступу до соціальних послуг

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Окупанти запроваджують примусову паспортизацію, позбавляючи українців соціального захисту. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

З 1 січня 2025 року жителі тимчасово окупованих територій України, які не отримають російського паспорта, позбудуться доступу до соціальних послуг. Цю інформацію активно поширюють російські змі, а окупаційна влада вдається до шантажу, ставлячи під загрозу життя найбільш уразливих груп населення.

Особливо постраждають інсулінозалежні громадяни, які не зможуть отримати необхідні ліки без зміни громадянства. В умовах дефіциту медикаментів в аптеках, це ставить їх у критичну ситуацію.

До кінця 2024 року кремль планує змусити всіх мешканців окупованих територій від 14 років отримати ворожі паспорти. Невдача місцевих колаборантів у реалізації цих планів спонукала окупантів посилити погрози.

Примусова паспортизація є частиною стратегії терористичної країни, спрямованої на зміну демографічного складу загарбаних територій та легітимізацію свого контролю над українськими землями.

ТОТ, паспортизація
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