ЦНС: З 1 січня 2025 року жителі ТОТ позбудуться доступу до соціальних послуг

Окупанти запроваджують примусову паспортизацію, позбавляючи українців соціального захисту. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
З 1 січня 2025 року жителі тимчасово окупованих територій України, які не отримають російського паспорта, позбудуться доступу до соціальних послуг. Цю інформацію активно поширюють російські змі, а окупаційна влада вдається до шантажу, ставлячи під загрозу життя найбільш уразливих груп населення.
Особливо постраждають інсулінозалежні громадяни, які не зможуть отримати необхідні ліки без зміни громадянства. В умовах дефіциту медикаментів в аптеках, це ставить їх у критичну ситуацію.
До кінця 2024 року кремль планує змусити всіх мешканців окупованих територій від 14 років отримати ворожі паспорти. Невдача місцевих колаборантів у реалізації цих планів спонукала окупантів посилити погрози.
Примусова паспортизація є частиною стратегії терористичної країни, спрямованої на зміну демографічного складу загарбаних територій та легітимізацію свого контролю над українськими землями.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023