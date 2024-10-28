Військовий експерт прокоментував можливий захід ЗСУ на територію Брянської області

російські провоєнні Telegram-спільноти, а також губернатор Брянської області рф, заявили про вхід озброєних людей на територію регіону.

Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що українські війська могли раніше підготувати “сюрпризи” для армії рф, якщо дійсно здійснили захід на територію Брянської чи інших прикордонних областей росії.

Про це Мусієнко заявив на своєму Youtube-каналі.

Військовий експерт Мусієнко заявив, що російські Telegram-канали ввечері 27 жовтня почали ширити інформацію про те, що неспокійно на кордоні України і Брянської області, і що фіксуються спроби проривів “групи озброєних людей”.

Паралельно із цим губернатор Брянської області рф олександр богомаз заявив, що 27 жовтня, в районі нежитлового населеного пункту Манів Климовського району, фсб та війська армії рф, нібито “припинили спробу перетину державного кордону озброєною групою осіб”.

«Противнику завдано вогневої поразки. Наразі обстановка в Климовському районі стабільна і перебуває під контролем сил Оперативного штабу в Брянській області», – написав він.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко нагадав, що “такі ж повідомлення, вони стосувалися і ситуації, коли українські війська проривалися в Курську область”.

За словами Мусієнка, “час від часу подібні повідомлення робив і губернатор Бєлгородської області, коли заявляв про те, що то один, то два, то три, то чотири, а потім і кілька населених пунктів”, які розташовані вздовж кордонів з Україною, “потрібно евакуювати, тому що, мовляв, зросла активність українських Збройних сил”.

«В даному разі ми маємо ситуацію, за якою точно можна констатувати, що українські війська могли активізуватися, і неспокійно, принаймні, ворожі ресурси, так звані Z-воєнкори, пабліки їхні дещо занервували», – каже Мусієнко.

Військовий експерт не виключає, що українські війська можуть тиснути і в районі Брянської та Бєлгородської областей.

«Принаймні, не можна виключати, що наше командування не приготувало неприємні сюрпризи для військ агресора», – додав він.

За його словами, наразі необхідно стежити за розвитком ситуації, але, ймовірно, у випадку поширення бойових дій на інші регіони рф, таким чином була б реалізована спроба з розтягнення лінії оборони ворога, що могло б покращити нашу ситуацію, зокрема і в Курській області, і не тільки.

Таким чином, продовжує Мусієнко, для ворога могли б бути створені “виклики” і “дуже серйозні ризики”, на які, на думку експерта, в Кремлі могли не розраховувати.

«Тим більше, я думаю, що українським військам зараз треба буде діяти і завдавати ударів в тих місцях, де будуть знаходитися північнокорейські війська», – додав він.

Нагадаємо, зранку 6 серпня українські війська увійшли на територію Курської області, прорвавши кордон і взявши під контроль значну частину російських населених пунктів. Найбільшим з міст, яке перейшло під тимчасовий контроль України, є Суджа.

З того часу російським військам довелось перекинути з інших напрямків частину своїх підрозділів, а Кремлю довелось додатково посилити мобілізацію всередині країни.