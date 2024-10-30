У Мінсоцполітики пропонують замінити МСЕК мультидисциплінарними командами

Міністерство соціальної політики пропонує, щоб замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) інвалідність встановлювали мультидисциплінарні команди з використанням цифрових інструментів. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

Зазначається, що у межах комплексної реформи соціальної підтримки людини, яка зазнала травми чи хвороби, Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування - єПотенціал.

Команда міністерства розробила проєкт закону, який вже винесено на обговорення.

"Ключова зміна - те, що замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід", - йдеться у повідомленні.

Мінсоцполітики зазначає, що для людей, здоровʼя яких зазнало суттєвих втрат, і які втратили працездатність, – страхові виплати стануть більшими.

Якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні, за потреби.

Крім того, законопроект передбачає захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися більше року.

Також передбачається, що оплачувана реабілітація може тривати до року; страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати.

Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 місяці).

Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату.

Мінсоцполітики наголошує, що в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін, реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій.

"Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі", - запевняє міністерство.