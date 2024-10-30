Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У Мінсоцполітики пропонують замінити МСЕК мультидисциплінарними командами

91

Міністерство соціальної політики пропонує, щоб замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) інвалідність встановлювали мультидисциплінарні команди з використанням цифрових інструментів. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

Зазначається, що у межах комплексної реформи соціальної підтримки людини, яка зазнала травми чи хвороби, Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування - єПотенціал.

Команда міністерства розробила проєкт закону, який вже винесено на обговорення.

"Ключова зміна - те, що замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід", - йдеться у повідомленні.

Мінсоцполітики зазначає, що для людей, здоровʼя яких зазнало суттєвих втрат, і які втратили працездатність, – страхові виплати стануть більшими.

Якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні, за потреби.

Крім того, законопроект передбачає захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися більше року.

Також передбачається, що оплачувана реабілітація може тривати до року; страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати.

Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 місяці).

Передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат.

Оцінка працездатності відбуватиметься після проходження людиною реабілітації, дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності, людина отримуватиме допомогу та щомісячну страхову виплату.

Мінсоцполітики наголошує, що в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін, реформа не передбачає зменшення жодних виплат чи соціальних гарантій.

"Люди, які отримують пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати всі належні виплати в повному обсязі", - запевняє міністерство.

Мінсоцполітики, МСЕК
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 30 октября 2024
Вторник, 29 октября 2024
Понедельник, 28 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023