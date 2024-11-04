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Єрмак: Третій рік війни рф в Україні загрожує основам світового порядку

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що третій рік війни рф в Україні загрожує основам світового порядку.

"Третій рік війни в Україні добігає кінця, і цей конфлікт, який спочатку здавався територіальною суперечкою, перетворився на глобальний виклик для міжнародного порядку. Агресія росії – це не лише прямий напад на Україну, а й загроза основам світового миру", - написав він у телеграмі.

За його словами, напад росії на Україну вже називають першим колоніальним конфліктом ХХІ століття, і його результат стане вирішальним для всього світу. Статути ООН ризикують стати порожніми словами, вважає Єрмак.

"Формула миру президента Володимира Зеленського, представлена на саміті у Швейцарії, є дороговказом до справедливого й стійкого миру", - наголосив він.

Єрмак
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